Аксьонов пообіцяв, що енергоблокада окупованого Криму "скоро закінчиться"

Про це на засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації заявив "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов, передає Lenta.ru.

"Повірте, я знаю, що я кажу", - запевнив він.

Раніше Аксьонов заявляв, що енергоміст з Краснодарського краю до Криму, ймовірно, почне роботу 5-6 грудня.

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"Ситуація зміниться після 5-6 числа, щойно запрацює енергоміст, але до дати не прив'язуємо, тому що терміни у них до 22, але сподіваюся, що все буде раніше", - заявив він, відповідаючи на питання про підключення котелень.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада в Чаплинці Херсонської обл. стався підрив електроопор, які подають електроенергію в окупований Крим, унаслідок чого півострів залишився без електропостачання.