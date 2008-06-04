Єхануров зустрінеться з Саакашвілі

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прибув з офіційним візитом до Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ планує зустрітися з міністром оборони Грузії Давидом КЕЗЕРАШВІЛІ віч-на-віч, потім мають відбутися переговори делегацій оборонних відомств України і Грузії.

Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ планує зустрітися з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, прем’єр-міністром Володимиром ГУРГЕНІДЗЕ, міністром закордонних справ Катериною ТКЕШЕЛАШВІЛІ і секретарем Ради національної безпеки Грузії Олександром ЛОМАЙА.

5 червня українська військова делегація відвідає першу бригаду Збройних Сил Грузії у місті Горі.

Українська делегація прибула до Тбілісі з Баку.