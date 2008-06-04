Єхануров зустрінеться з Саакашвілі
09:58, 04 червня 2008Політика
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Українська делегація прибула в Тбілісі
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ прибув з офіційним візитом до Грузії.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЄХАНУРОВ планує зустрітися з міністром оборони Грузії Давидом КЕЗЕРАШВІЛІ віч-на-віч, потім мають відбутися переговори делегацій оборонних відомств України і Грузії.
Крім того, Ю.ЄХАНУРОВ планує зустрітися з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, прем’єр-міністром Володимиром ГУРГЕНІДЗЕ, міністром закордонних справ Катериною ТКЕШЕЛАШВІЛІ і секретарем Ради національної безпеки Грузії Олександром ЛОМАЙА.
5 червня українська військова делегація відвідає першу бригаду Збройних Сил Грузії у місті Горі.
Українська делегація прибула до Тбілісі з Баку.
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