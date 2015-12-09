Яценюк відреагував на дозвіл Держдуми не виконувати рішення ЄСПЛ: є альтернативні юрисдикції

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на урядовому засіданні.

"Сьогодні РФ прийняла рішення щодо фактично відмови від виконання рішень ЄСПЛ. Таке рішення має чітку мотивацію", - сказав він.

Яценюк нагадав, що Україна подала кілька позовів проти РФ "за незаконну анексію Криму і на відшкодування трильйонних збитків від цього".

"РФ усвідомлює, що вона програє цей суд, але це не зупинить нас від виконання судового рішення ЄСПЛ в інших юрисдикціях та інших країнах", - підкреслив глава уряду.

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Як повідомлялося, сьогодні Рада Федерації схвалила закон, що дозволяє Конституційному суду РФ визначати, чи виконувати рішення Європейського суду з прав людини, винесені за скаргами проти Росії.

Згідно із законом, КС при ухваленні щодо такого керується принципом верховенства Конституції РФ.

Як сказано у пояснювальній записці, закон передбачає два способи вирішення КС РФ таких справ. Наголошується, що орган, який захищає інтереси Росії за поданими проти неї позовами в міжнародних судах, має право звернутися до КС із запитом про можливість виконання рішення за таким позовом. Запит може бути направлений тільки у разі, якщо федеральний орган встановить, що рішення суду ґрунтується на положеннях міжнародного договору у тлумаченні, яке ймовірно, приводить до їх розбіжності з Конституцією РФ.

Також зазначається, що такі справи КС зможе дозволяти без слухань - якщо визнає, що питання може бути вирішено на підставі правових позицій з його колишніх постанов.