У РФ дозволили не виконувати рішення Європейського суду з прав людини

Держдума РФ підтримала сьогодні закон, що визнає верховенство Конституції РФ над рішеннями міжнародних судів.

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Про це повідомляють "РИА Новости".

Як сказано в пояснювальній записці, документ розроблено на виконання рішення КС від 14 липня, в якому той постановив, що буде вирішувати питання про виконання постанов Європейського суду з прав людини по кожній справі індивідуально — і рішення ЄСПЛ підлягатимуть виконанню тільки з урахуванням визнання верховенства Конституції Росії.

Закон передбачає два способи вирішення КС РФ таких справ. Підкреслюється, що орган, який захищає інтереси Росії за поданими проти неї позовами в міжнародних судах, має право звернутися до КС із запитом про можливість виконання рішення за таким позовом. Запит може бути направлений тільки у разі, якщо федеральний орган встановить, що рішення суду ґрунтується на положеннях міжнародного договору у тлумаченні, яке імовірно, приводить до їх розбіжності з Конституцією РФ.

Також відзначається, що такі справи КС зможе дозволяти без слухань — якщо визнає, що питання може бути вирішено на підставі правових позицій з його колишніх постанов.

Один з авторів документа Андрій Клішас повідомив, що прийняття закону зобов'яже уряд РФ більш відповідально підходити до виконання рішень міжнародних судів.