Ющенко відбув до Словенії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Республіки Словенія.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що під час візиту глава Української держави зустрінеться з Президентом Словенії Данілом ТЮРКОМ та прем`єр-міністром Янезом ЯНШОЮ.

У ході зустрічей будуть обговорені поточний стан та перспективи українсько-словенських двосторонніх відносин, що мають традиційно високий рівень.

Крім цього, сторони обміняються думками щодо можливостей активізації взаємодії на пріоритетному для України євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також порушать проблематику взаємодії в торговельно-економічній сфері.

Планується, що після зустрічі Президенти України і Словенії підпишуть спільну заяву.

Крім того, в рамках візиту В.ЮЩЕНКА будуть підписані: угода між Україною та Республікою Словенія про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом і угода про співробітництво у сфері розвитку між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія.

Президенту у ході візиту супроводжують міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО і виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.