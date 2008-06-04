Прогрес у справі Рудьковського: одужав суддя - захворів підсудний

14:56, 04 червня 2008
Політика
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Причину визнали задовільною

Печерський районний суд міста Києва відклав до 11 червня початок розгляду по суті справи, порушеної стосовно екс-міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, який підозрюється у зловживанні службовим становищем, через його хворобу.

Як передає кореспондент УНІАН, обвинувачення і захист погодилися з тим, що розпочинати розгляд справи за відсутності підсудного неможливо, оскільки це буде порушенням його прав.

У свою чергу, головуючий на засіданні суддя Андрій МЕЛЬНИК зазначив, що суд постановив «визнати причину неявки підсудного М.РУДЬКОВСЬКОГО поважною» і відкласти розгляд справи до 10.00 11 червня.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури Києва за матеріалами СБУ було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату коштів у особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки літаком за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і висунуто звинувачення.

28 травня розгляд справи за звинуваченням М.РУДЬКОВСЬКОГО було перенесено через хворобу судді Печерського районного суду Києва Олександра МЕЛЬНИКА, якому передано на розгляд матеріали справи.

«В розгляді справи в суді переконує мене захист. Є всі докази для того, щоб довести мою невинність», – заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, який прибув на судове засідання.

Водночас він не став коментувати свою справу, посилаючись на те, що це не має бути розцінено кимсь як тиск на суд.

 

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