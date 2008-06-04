Турчинов пояснив, у чому проблеми з бюджетом

Уряд, незважаючи на те, що питання з приватизації “провисають”, має намір передати проект змін до держбюджету-2008 до Верховної Рад и наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

“Поки що питання з приватизації “зависає”, тому що поки тільки в першому читанні прийнято програму приватизації. Ми плануємо наступного тижня внести (до Верховної Ради - УНІАН) зміни до бюджету, і ви розумієте, що це складно зробити, не маючи 9 млрд. грн. від приватизації”, - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим він зазначив, що все ж таки вважає першочерговим питанням ухвалення програми приватизації.

“Якщо зміни до бюджету ми вноситимемо до вирішення питання щодо програми приватизації, це значить мінус 9 млрд. грн. (у дохідній частині - УНІАН) треба відразу прибирати”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд приступає до розробки змін і доповнень до державного бюджету на 2008 рік і має намір збільшити його дохідну частину на 20 млрд. грн.

За її словами, на сьогоднішній день, після того, як законодавчо врегульовано дохідну частину бюджету і відновлено бюджетний баланс, уряд може приступати до розробки змін і доповнень до державного бюджету 2008 року.

Довідка УНІАН. Вчора, 3 червня, Верховна Рада України в першому читанні затвердила Державну програму приватизації на 2008-2012 роки. Держпрограмою визначені нові стратегії і пріоритети, цілі і умови приватизації державного майна.

Зокрема, передбачається завершити в цілому приватизацію як соціально-економічний проект широкомасштабної реформи власності.