Огризко підтвердив, що Росія погодилася на призначення Грищенка послом

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО підтверджує отримання від російської сторони агреману на призначення Костянтина ГРИЩЕНКА Надзвичайним і Повноважним послом України в Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Водночас В.ОГРИЗКО відмовився прогнозувати, коли буде підписано відповідний указ, зауваживши, що це залежить від рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Також В.ОГРИЗКО відмовився оцінювати кандидатуру К.ГРИЩЕНКА. «Рішення про призначення послів приймає Президент», - сказав він.

Як повідомляли деякі ЗМІ, новим послом України в РФ може бути призначений заступник секретаря РНБО К.ГРИЩЕНКО. Зокрема, Москва вже дала згоду на кандидатуру К.ГРИЩЕНКА, який очолював МЗС України в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.

Посада посла України в Російській Федерації залишалася вакантною з 4 квітня. Тоді президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з цієї посади Олега ДЬОМІНА через “досягнення ним пенсійного віку".