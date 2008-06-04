Тимошенко наполягає на голосуванні по кандидатурі Портнова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на тому, щоб парламент розглянув кандидатуру народного депутата від БЮТ Андрія ПОРТНОВА на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів, відповідаючи на запитання УНІАН, про те, чи може БЮТ замінити кандидатуру запропонованого претендента на цю посаду.

«Моє подання є, і я думаю, що його потрібно просто поставити на голосування у Верховній Раді. Якщо подання не пройде, ми думатимемо, як виходити з цієї ситуації», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що подання у Верховній Раді знаходиться вже майже півтора місяця.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня призначений урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України Андрій ПОРТНОВ звернувся до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням підібрати іншу кандидатуру від БЮТ на посаду голови ФДМУ.

За словами А.ПОРТНОВА, таке прохання було викликане ситуацією з його призначенням на посаду виконуючого обов`язки голови фонду.

Генеральна прокуратура України 19 травня порушила кримінальну справу стосовно призначеного урядом виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВА.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв`язку з цим Генпрокуратура порушила стосовно А.ПОРТНОВА кримінальну справу за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 і ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили в прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.

Народний депутат України Зіновій ШКУТЯК (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») заявляв, що депутати "Нашої України" підтримають будь-яку кандидатуру на посаду голови Фонду держмайна, запропоновану БЮТ, але тільки не кандидатуру А.ПОРТНОВА.