Мін'юст: найближчим часом очікується рішення суду про заборону компартії

Про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко, звітуючи про роботу свого відомства, передає Українська правда.

Він зазначив, що, відповідно до закону про декомунізацію, саме Мін’юст здійснює контроль діяльності тих чи інших об’єднань на предмет відповідності закону про декомунізацію.

Петренко нагадав, що наразі триває судовий процес щодо заборони діяльності в Україні Комуністичної партії.

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"Ми маємо тривалий суд процес із КПУ, що триває ще з минулого року. Сподіваюсь, що найближчим часом процес дійде до свого логічного завершення - буде рішення суду", - сказав він.

"Це буде історичною відповіддю для мільйонів українців, які переслідувалися комуністичним та тоталітарним режимом протягом останніх 80 років", - заявив Петренко.

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Відповідно до адміністративного позову, "КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань".

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Засідання Окружного адміністративного суду Києва з розгляду позову Міністерства юстиції про заборону Комуністичної партії було перенесено на жовтень 2015 року.