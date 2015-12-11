Яценюк: Раді вдавалося ухвалювати навіть складні ініціативи уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду.

Як відомо, в порядку денному сьогоднішнього засідання ВР не передбачено заслуховування звіту Кабінету міністрів, вказано лише проведення Години запитань до уряду, і голова парламенту Володимир Гройсман перед початком виступу Яценюка оголосив: “Розпочинаємо Годину уряду”.

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За словами Яценюка, “не дивлячись на доволі складу ситуацію в стінах українського парламенту, від імені уряду я хочу подякувати кожній фракції коаліції”. Він зауважив, що в першу чергу йдеться про фракцію “Народний фронт”, а також перерахував інші фракції коаліції та подякував фракції Радикальної партії, яка пішла з коаліції, “за підтримку ініціатив уряду”.

Як сказав Яценюк, впродовж “цього року ми багато що зробили, цього року нам багато що вдалося, але нам ще треба спільно набагато більше ще зробити”.

Прем’єр-міністр нагадав, що нинішній Кабінет міністрів був сформований парламентською коаліцією.