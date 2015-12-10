Яценюк просить Гройсмана відвести завтра не менше трьох годин для звіту в Раді

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

У повідомленні йдеться, що у п’ятницю, 11 грудня, в рамках Години запитань до уряду Яценюк разом з усім складом Кабміну прийдуть до Верховної Ради і прозвітують про результати роботи за рік.

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Прем’єр-міністр звертається до голови ВР відвести не менше трьох годин для виступів голови уряду, міністрів та їхніх відповідей на запитання.

Як повідомляв УНІАН, Народний депутат від Батьківщини” Сергій Соболєв заявив, що звіту уряду завтра у Верховній Раді може не відбутися.

“За наполяганням декількох фракцій запропонували залишити просто Годину запитань до уряду, азвіт уряду робити тоді, коли, нарешті, ми почнемо розглядати бюджет і поправки до податкового законодавства. Можливо, це і правильно, бо про що завтра звітувати? Країна без бюджету за 20 днів до старту бюджетного року, ніяких змін в податкове законодавство. Про що уряд взагалі може звітувати у цій ситуації?”, - сказав парламентарій.