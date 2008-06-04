Президент указом увів у дію рішення РНБО щодо компанії Vanco

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 травня 2008 року з приводу компанії Vanсo International Ltd. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення РНБО України від 30 травня 2008 року «Про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству при укладанні і виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл лтд», - говориться в указі Президента.

Як повідомлялося, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА 30 травня заявила, що Рада ухвалила рішення про необхідність відміни постанови Кабінету міністрів про розрив угоди з Vanco.

«На сьогодні доведено, що компанія Vanco на законних підставах увійшла до процедури конкурсу і виграла його на тих умовах, які запропонував уряд в 2005 році. Були складені необхідні документи з урядом, і компанія готова виконувати свої зобов`язання. Зараз м`яч на полі Кабміну, і він має виконувати ці рішення», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, законність процедур підтверджена висновками Інституту законодавства Верховної Ради.

«І Генеральна прокуратура надала висновки, і відповідні служби з приводу наказу Мінприроди від 25 квітня 2008 року про анулювання спеціального дозволу на користування надрами компанією Vanco», - додала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також повідомила, що за ініціативою Міжвідомчої робочої групи було запропоновано відмінити рішення про односторонній вихід з угоди.

«Генеральна прокуратура має вжити дієвих заходів відносно тих, хто не виконує рішення, які приймала Генеральна прокуратура. І ці рішення сьогодні були ухвалені більшістю голосів, «проти» голосувала прем`єр-міністр», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.