РНБО ухвалила таємне рішення щодо військово-технічного співробітництва "з деякими країнами"
14:57, 11 грудня 2015Політика
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Рада національної безпеки і оборони 11 грудня внесла секретні зміни у своє попереднє рішення щодо військово-технічного співробітництва з окремими державами, президент вже ввів його в дію.
Порошенко ввів в дію секретне рішення РНБО / Фото УНІАН
На офіційному сайті президента оприлюднено указ Петра Порошенка №695 про введення цього рішення в дію.
Документом були внесені зміни в рішення РНБО від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами».
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В указі наголошується, що текст рішення РНБО є таємним.
Контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО (нині цю посаду займає Олександр Турчинов).
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