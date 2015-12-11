РНБО ухвалила таємне рішення щодо військово-технічного співробітництва "з деякими країнами"

На офіційному сайті президента оприлюднено указ Петра Порошенка №695 про введення цього рішення в дію.

Документом були внесені зміни в рішення РНБО від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами».

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В указі наголошується, що текст рішення РНБО є таємним.

Контроль за його виконанням покладається на секретаря РНБО (нині цю посаду займає Олександр Турчинов).

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