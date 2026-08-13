Прем'єр Албанії відреагував на критику України через позицію щодо незалежності Косова

Рама розкритикував націоналістично налаштованих політиків і активістів у Тирані та Приштині, які після заяв Зеленського почали закликати до припинення підтримки України.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама закликав албанців не відмовлятися від підтримки України через позицію президента України Володимира Зеленського щодо незалежності Косова. Про це він написав в соцмережі Х.

Рама розкритикував націоналістично налаштованих політиків і активістів у Тирані та Приштині, які після заяв Зеленського почали закликати до припинення підтримки України.

"Мій дорогий друг Володимир Зеленський виступив у Белграді й заявив, що Україна не змінила своєї позиції й не визнаватиме Косово. Вже за годину найгучніші народні націоналісти в Тирані та Пріштіні почали розраховувати геополітичні вигоди: можливо, нам слід покарати Україну, перестати вболівати за вільних і оплакувати тих, кого бомбили. Найбезрозсудніші з них кидали в нас каміння за те, що ми не зрадили Україну. Дехто навіть вболівав за Росію! Як прикро втрачати з поля зору просту істину: свобода не працює за принципом "кешбек"", - написав прем'єр Албанії.

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Очільник албанського уряду наголосив, що Україна протистоїть загарбницькій війні, а підтримка країни, яка стала жертвою агресії, не має залежати від того, чи збігаються її позиції з поглядами союзників з усіх інших питань:

"Протистояння агресивній війні та відстоювання справедливого миру – це не квиток, який можна порвати, коли жертва варварської агресії вас розчаровує. Це не обмін послугами, а те, ким ви є і за що ви виступаєте в цьому хаотичному світі. І, на щастя, Албанія – це не дріб’язкова людина, яка підраховує, хто кому винен, а Балканська Європа, яка вказує шлях завдяки своїй вірі у свободу, демократію та мир, а також завдяки силі свого прикладу".

При цьому, прем'єр Албанії заявив, що вважає позицію України щодо Косова неправильною.

"Україна може помилятися, і так, вона помиляється щодо Косово, але її право на свободу залишається незаперечним, і боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих. Ці істини цілком можуть співіснувати в одному реченні. Албанія достатньо зріла, щоб прийняти обидві позиції, і вона їх прийме.Тож так: вільна Україна. Сьогодні, завтра і завжди".

Візит Зеленського до Сербії

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський вперше з часу його обрання на цей пост в 2019 році відвідав Сербію. Зеленський та президент Сербії Александр Вучич обговорили співпрацю в різних сферах, а також шляхи своїх країн до членства в Євросоюзі. При цьому, Вучич підкреслив, що Сербія не має наміру змінювати свою позицію щодо санкцій проти Росії. Під час візиту президент України заявив, що Київ, як і раніше, не визнає незалежность Косова.

Також ми писали, що у відповідь на цю заяву Зеленського, мер міста Пріштіна, столиці частково визнаного Косова Перпарім Рама наказав місцевій владі зняти прапор України, який висів там від початку повномасштабного російського вторгнення. Рама написав в Фейсбук, що "державу Косово необхідно поважати, а коли цього не відбувається, тоді "столиця Пріштина реагує". При цьому, він додав, що співчуття та солідарність країни "завжди будуть на боці народів, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями". При цьому, Рама додав, що "жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косова та жертв його народу".

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