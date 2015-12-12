Максим Бурбак: Відповідальність за країну лежить на нас

Про це заявив Голова фракції Максим Бурбак спілкуючись з журналістами під стінами Адміністрації Президента.

“Ми обговорили нагальні проблеми і питання співпраці наших фракцій коаліції. Питання, які нам потрібно приймати на наступому пленарному тижні - це і податкова реформа, і бюджет наступного року, і реформа судочинства» − повідомив Бурбак.

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«Ми вийшли на конструктив. Було узгоджено, що нам треба покращити координацію і співпрацю усіх чотирьох фракцій коаліції”, - зазначив Голова фракції «Народний фронт».

Він зазначив, що також обговорювалась можливість запровадження спільних засідань фракцій для напрацювання рішень зі спірних законопроектів, для подальшого позитивного голосування їх у сесійній залі.

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“Щоб у зал коаліція виходила з більшістю голосів і щоб підтримувати всі реформи, які впроваджує і Уряд, і Президент”, − наголосив він

“Всі ми розуміємо, що відповідальість за країну лежить на нас. Будь-які питання повинні бути вирішенні в площині діалогу. Ніхто нікому ульматумів не виставляє і немає права на це. І тому такі зустрічі будуть запровадженні на постійній основі”, - резюмував Максим Бурбак.

Як повідомляв УНІАН, бійка в Раді в п'ятницю почалася після того, як депутат Олег Барна з фракції "БПП", який збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни, подарував букет червоних троянд прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, схопив його і виніс з-за трибуни.