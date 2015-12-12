Порошенко: антиукраїнська п'ята колона зазнала значних втрат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Форуму депутатів місцевих рад Партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Читайте такожПорошенко: агресія проти України - не виправдання за невиконані реформи"Кремль докладає зусиль до внутрішньої політичної дестабілізації (в Україні - УНІАН). Відверта антиукраїнська п'ята колона зазнала, якщо не повного розгрому, то значних втрат", - сказав президент.

Він додав, що у більшості областей "ця проросійська п'ята колона позбулася соціальної бази, пішла у глибоке підпілля, влилася у склад диверсійно-розвідувальних груп, які кожного тижня розкриває, виловлює і знищує оновлена Служба безпеки України".

"Кремль і Москва ставить на розкачку політичної ситуації, підвищення градусу внутрішнього протистояння і піддає Україну додатковим і ризикованим тестам на міцність", - сказав Порошенко і додав, що необхідно навчитися розпізнавати подібні технології.