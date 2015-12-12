Порошенко: антиукраїнська п'ята колона зазнала значних втрат
Президент Петро Порошенко зазначає, що антиукраїнська п'ята колона зазнала значних втрат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Форуму депутатів місцевих рад Партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.
Читайте такожПорошенко: агресія проти України - не виправдання за невиконані реформи"Кремль докладає зусиль до внутрішньої політичної дестабілізації (в Україні - УНІАН). Відверта антиукраїнська п'ята колона зазнала, якщо не повного розгрому, то значних втрат", - сказав президент.
Він додав, що у більшості областей "ця проросійська п'ята колона позбулася соціальної бази, пішла у глибоке підпілля, влилася у склад диверсійно-розвідувальних груп, які кожного тижня розкриває, виловлює і знищує оновлена Служба безпеки України".
"Кремль і Москва ставить на розкачку політичної ситуації, підвищення градусу внутрішнього протистояння і піддає Україну додатковим і ризикованим тестам на міцність", - сказав Порошенко і додав, що необхідно навчитися розпізнавати подібні технології.