Президент відповів українцям на петицію про позбавлення громадянства за сепаратизм
15:45, 14 грудня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко звернувся до уряду з пропозицією опрацювати можливість позбавлення сепаратистів громадянства України.
Президент дякує за активну громадянську позицію / Фото УНІАН
Про це йдеться в його реакції на відповідну електронну петицію.
"Разом з тим я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією опрацювати порушені в електронній петиції питання з урахуванням світового досвіду у вирішенні подібних проблем і вжити заходів відповідно до законодавства", - заявив Порошенко.
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Президент зазначив, що зараз законодавство у сфері громадянства і Кримінальний кодекс не містять правових підстав для позбавлення громадянства за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
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