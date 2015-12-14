Президент відповів українцям на петицію про позбавлення громадянства за сепаратизм

Про це йдеться в його реакції на відповідну електронну петицію.

"Разом з тим я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією опрацювати порушені в електронній петиції питання з урахуванням світового досвіду у вирішенні подібних проблем і вжити заходів відповідно до законодавства", - заявив Порошенко.

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Президент зазначив, що зараз законодавство у сфері громадянства і Кримінальний кодекс не містять правових підстав для позбавлення громадянства за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.