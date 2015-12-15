Стала відома основна мета візиту президента Польщі до України

Як повідомляє прес-служба президента України, у рамках візиту глави Польської держави об 11:00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі (площа перед будинком Адміністрації президента України, вул.Банкова, 11).

На 12.30 запланована зустріч президента України та президента Республіки Польща з представниками засобів масової інформації.

Як повідомляє Польське радіо, напередодні, 14 грудня, президент Польщі розпочав офіційний візит до Києва.

Президент Польщі Дуда разом з дружиною Аґатою Корнгаузер-Дудою поклали квіти на Польському цвинтарі у Биківні, де поховано останки близько трьох з половиною тисяч жертв Катинського злочину.

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Вони поставили лампадку під Центральним монументом жертвам тоталітаризму та поклали вінки на Спільній могилі жертв тоталітаризму та на Братській могилі на Польському військовому цвинтарі. Президент Дуда вдарив у Дзвін пам’яті.

Повідомляється, що того ж дня польський президент поспілкувався з представниками польської громади.

Як розповів міністр з питань закордонної політики у канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, головна мета візиту – «заново встановити вектори польсько-української співпраці». Міністр наголосив, що необхідно перейти від декларативного характеру, який досі мало стратегічне партнерство Польщі та України, до конкретного характеру цього партнерства. За словами міністра, головні теми візиту польського президента до Києва – ситуація на сході України, польська підтримка внутрішніх реформ в Україні, польсько-українська економічна співпраця, енергетична безпека, історичний діалог Польщі та України.