Порошенко пояснив важливість участі України у Вишеградській бойовій тактичній групі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.

За його словами, служба військових у литовсько-польсько-українській бригаді відіграватиме виключно важливу роль для підготовки військових з усіх трьох країн, обміном досвіду, налагодження ефективного діалогу та участі України у Вишеградській бойовій тактичній групі ЄС – «це є той формат, який дозволяє Україні брати в ньому активну участь».

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«Залучення України до цього формату є також важливим для взаємосумісності збройних сил України з арміями країн-НАТО. Перші результати є дуже обнадійливими», - додав Порошенко.