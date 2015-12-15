Дуда: Відносини між Україною та Польщею мають спиратися на історичну правду
15:41, 15 грудня 2015Політика
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Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що відносини між Україною і Польщею мають спиратися на історичну правду.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.
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“Українсько-польські відносини мають спиратися на історичну правду, навіть якщо ця правда є болісною. Все одно ми маємо на неї спиратися, щоб подолати певні стереотипи, які існують у відносинах між нашими народами. Несправедливість, яка відбувалася в ХХ сторіччя, не повинна кидати тінь на наші відносини. Але треба про це говорити, треба схилити голову з покорою в пам'ять людей, які загинули. Ці стосунки мають спиратися на правду”, - сказав президент.
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