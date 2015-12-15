Джемілєв поскаржився послам: окупаційний режим в Криму гірше радянського

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій в Україні.

Джемілєв нагадав, що після втечі в Росію колишнього президента Віктора Януковича Крим опинився під окупацією.

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«І в Криму встановився режим, який набагато гірше режиму Януковича, він навіть гірше того радянського тоталітарного режиму, проти якого кримські татари за елементарне право повернутися на свою батьківщину і відновити свої громадянські й національні права, боролися протягом багатьох десятиліть", - заявив Джемілєв.

У цьому зв'язку він розповів, що в Криму після окупації здійснюються обшуки, арешти, викрадення і вбивства людей, довільна депортація, примус до депортації, притягнення людей до відповідальності за висловлення власних точок зору і приниження національної та людської гідності.

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"Вся лють окупантів, в основному, обрушується на кримських татар. З приблизно понад 100 обшуків, проведених на території Криму з моменту окупації, більше 95% проведені в будинках, школах, мечетях і оселях кримських татар. Переважна більшість кинутих до в'язниці, заарештованих, викрадених і вбитих - також кримські татари. Із приблизно 35 тисяч осіб, що вимушено залишили територію Криму після окупації, знову таки, більшість - кримські татари", - заявив Джемілєв.

За його словами, кримські татари, будучи корінним населенням Криму, стали у ньому національною меншиною через імперську політику Росії.