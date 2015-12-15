Джемілєв поскаржився послам: окупаційний режим в Криму гірше радянського
Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв заявляє, що чисельність людей, що залишили Крим через окупацію становить 35 тисяч осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній зустрічі Меджлісу кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій в Україні.
Джемілєв нагадав, що після втечі в Росію колишнього президента Віктора Януковича Крим опинився під окупацією.
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«І в Криму встановився режим, який набагато гірше режиму Януковича, він навіть гірше того радянського тоталітарного режиму, проти якого кримські татари за елементарне право повернутися на свою батьківщину і відновити свої громадянські й національні права, боролися протягом багатьох десятиліть", - заявив Джемілєв.
У цьому зв'язку він розповів, що в Криму після окупації здійснюються обшуки, арешти, викрадення і вбивства людей, довільна депортація, примус до депортації, притягнення людей до відповідальності за висловлення власних точок зору і приниження національної та людської гідності.
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"Вся лють окупантів, в основному, обрушується на кримських татар. З приблизно понад 100 обшуків, проведених на території Криму з моменту окупації, більше 95% проведені в будинках, школах, мечетях і оселях кримських татар. Переважна більшість кинутих до в'язниці, заарештованих, викрадених і вбитих - також кримські татари. Із приблизно 35 тисяч осіб, що вимушено залишили територію Криму після окупації, знову таки, більшість - кримські татари", - заявив Джемілєв.
За його словами, кримські татари, будучи корінним населенням Криму, стали у ньому національною меншиною через імперську політику Росії.