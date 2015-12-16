Іслямов прогнозує початок морської блокади окупованого Криму на початку 2016 року
Координатор акції з блокади Криму, віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов прогнозує старт морської блокади окупованого Росією Криму наприкінці 2015 – на початку 2016 року.
Про це він сказав журналістам у Києві 15 грудня після зустрічі лідерів Меджлісу кримськотатарського народу з представниками дипломатичних місій, передає Радіо Свобода.
«Деталі я не можу вам озвучити. Ми до неї (блокади – ред.) готуємося всіма силами і засобами, які у нас є. Найближча перспектива – це кінець року – початок наступного, тоді ви побачите в реальному вигляді, як вона відбуватиметься... Ми вас обов’язково проінформуємо, ви про це почуєте», – сказав він.
Іслямов додав, що є попередня згода лідерів Меджлісу на морську блокаду анексованого півострова. Він також зазначив, що ініціатори блокади прагнуть зробити окупацію Криму «максимально дискомфортною для окупантів».
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«Ми б хотіли, щоб перебування окупанта на нашій землі рідній було для нього якомога дорожче і складніше, ми цим займаємося, наскільки можна – видавлювати і випалювати звідти окупантів, бо це наші вулиці, наші могили, це наша історія, їм там нічого робити, геть звідти, це наш дім», – додав Іслямов.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що група юристів вивчає правову можливість організації морської блокади Криму.
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1 грудня координатор громадянської акції з блокади Криму Ленур Іслямов заявив, що після припинення поставок товарів, продуктів і електрики до Криму з материкової України буде «морська блокада» півострова, в тому числі, в районі Керченської переправи, яка зараз є основною транспортною артерією, що з'єднує Крим із Краснодарським краєм Російської Федерації.