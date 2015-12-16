Порошенко, Яценюк та Гройсман виокремили посилення боєздатності ЗСУ та прийняття бюджету серед першочергових завдань

Про це йдеться у спільній заяві президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана, розміщеній на урядовому порталі та президентському сайті.

"Серед першочергових завдань найближчих тижнів: посилення боєздатності Збройних Сил України; ухвалення змін до податкового законодавства, які запропоновані Кабінетом Міністрів України і визначені Президентом України як невідкладні; прийняття Закону «Про державний бюджет України на 2016 рік»; рішення, які забезпечать продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом; підтримка кроків Уряду та Національного банку з економічної стабілізації та оздоровлення фінансово-банківського сектору; завершення процедури внесення поправок до Конституції України щодо децентралізації; внесення змін до Конституції України в частині судової реформи", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв УНІАН, згадно із спільною заявою керівників держави, питання про зміну прем’єр-міністра не перебуває на порядку денному. "Нині як ніколи необхідні єдність, взаємна підтримка і спільна подальша робота Президента, Верховної Ради та Уряду", - йдеться в заяві.