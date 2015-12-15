Питання про зміну прем’єра не на порядку денному – заява Порошенка, Яценюка, Гройсмана

Про це йдеться у спільній заяві президента України, прем'єр-міністра України та голови Верховної Ради України, розміщеній на урядовому порталі.

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«Нині як ніколи необхідні єдність, взаємна підтримка і спільна подальша робота Президента, Верховної Ради та Уряду. Питання про зміну Прем’єр-міністра не перебуває на порядку денному», - йдеться у заяві.