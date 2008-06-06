Ющенко нагадав Медведєву: ми країни-сусіди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вірить у вирішення всіх спірних українсько-російських питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку двосторонньої зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка проходить в рамках неформального саміту глав держав - учасниць СНД.

Президент України зазначив, що для нього є великою честю сьогоднішня можливість розглянути всі питання українсько-російських відносин.

За його словами, Україна і Росія формують свої відносини на стратегічному рівні.

«Ми країни-сусіди», - нагадав В.ЮЩЕНКО.

Він сказав, що у двох держав є багато питань для обговорення. При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив: «Всі питання, що стоять перед нашими країнами, ми обов`язково вирішимо».

У свою чергу, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ також зазначив, що Росія і Україна мають достатню кількість питань для обговорення, і сьогоднішня зустріч стане доброю нагодою для цього.