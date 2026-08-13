Огірок різко подорожчав у кілька разів: на ринку переписали ціни на фрукти та овочі

Водночас в продажу все ще доступні дешеві черешня, вишня та полуниця.

Вартість українського огірка "колючка" на ринку зросла з минулої п’ятниці в 2,5 рази – з 12 до 30 грн/кг. Ще 5 серпня він коштував 10 грн/кг, тобто втричі дешевше, повідомляє сайт Столичного ринку.

Ціни на огірок з Рівного на поточному тижні лишаються незмінними – 45 гривень за кілограм. Середня вартість помідорів "чумак" тримається в діапазоні 22-27 гривень за кілограм з початку серпня.

Також після перенасичення ринку кавунами в кінці минулого та на початку цього тижня вартість плоду пішла вгору – кілограм кавуна здорожчав з 8 до 10 гривень в гурті.

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У фруктовому сегменті продовжує дешевшати персик, який з понеділка, 10 серпня, втратив 20% вартості і коштує 40 грн/кг – це найнижча ціна з кінця липня.

На районних продуктових ярмарках в Києві також досить відчутно подорожчали огірки, але помірно знизилися ціни на помідори і відчутно подешевшав перець. Роздрібні ціни на овочі наступні: рівненський огірок – 60 грн/кг, помідор жовтий та сливка – 70 грн/кг, перець солодкий – червоний та білий – 90 грн/кг.

"Огірок вже відійшов, вже пік найнижчих цін на нього минув. Помідори дешевшають – може ще трохи скинуть в ціні. Перець вже доволі дешевий", – розповіли УНІАН продавці з Рокитного, Рівненської області.

Щодо фруктів та ягід, то на ярмарку продовжують активно торгувати лохиною, вартість якої не змінилася за два тижні. В роздріб лохину можна знайти за 160 грн/кг.

Також пропонують ремонтантну полуницю від 100 до 180 грн/кг в залежності від якості, пізню черешню по 170 грн/кг та вишню по 180 грн/кг. Доволі дешево віддають в роздріб персик – близько 50 грн/кг та сливу – від 35 грн/кг.

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На поточному тижні на ринку знову почали активно торгувати полуницею, ціна якої в гурті починається від 100 гривень за кілограм. Крупнішу ягоду продають за 140-160 гривень. Оглядачі кажуть, що полуниця переживає вже "третій сезон" цього літа.

Цьогорічна ж вартість лохини опустилися в пік сезону значно нижче, ніж зазвичай. У майбутньому пропозиція ягоди тільки зростатиме і вона буде ще більш доступною, кажуть експерти.

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