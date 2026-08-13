Флагмани більше не потрібні: 4 доступні смартфони, які варто купити замість них

До списку увійшли моделі для шанувальників "чистого" Android, користувачів iOS та мобільних геймерів.

Ціни на флагманські смартфони продовжують зростати, а разом з ними збільшується ризик переплати за характеристики, які більшості користувачів просто не знадобляться. На тлі подорожчання комплектуючих виробники можуть ще сильніше підвищити вартість топових моделей, тому зараз все більше сенсу звертати увагу на пристрої середнього класу.

Видання BGR обрало 4 смартфони, які здатні стати повноцінною альтернативою дорогим флагманам. До списку увійшли моделі для фанатів "чистого" Android, користувачів iOS та мобільних геймерів.

Google Pixel 10a замість Pixel 10

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Google Pixel 10a – один із найцікавіших варіантів у ціновій категорії до 500 доларів. Смартфон пропонує якісну камеру, хорошу автономність і головну "фішку" лінійки Pixel – сім років програмної підтримки. Це особливо вигідно на тлі конкурентів середнього класу, які отримують значно менше оновлень.

Крім того, Pixel 10a практично не поступається дорожчим Pixel 10 і Pixel 10 Pro у повсякденних завданнях, а відсутність великого виступу камери робить корпус візуально акуратнішим. На тлі очікуваного подорожчання наступного покоління Pixel 11a придбання Pixel 10a зараз стане особливо вигідним.

iPhone 17e замість iPhone 17

Для тих, хто віддає перевагу техніці Apple, альтернативою звичайному iPhone 17 став iPhone 17e. Він отримав той самий чіп, що й старша модель, хоча його GPU має на одне ядро менше. При цьому смартфон також оснащений 8 ГБ оперативної пам’яті та пропонує 256 ГБ накопичувача в базовій версії.

Ціна iPhone 17e починається приблизно на $100 вище, ніж у Pixel 10a, але вдвічі більший обсяг пам’яті частково компенсує цю різницю. При цьому користувач отримує доступ до екосистеми Apple та продуктивності, близької до дорожчого iPhone 17.

OnePlus 15R замість OnePlus 15

OnePlus 15R варто розглядати тим, кому потрібен потужний Android-смартфон без переплати за флагман. Версія 256 ГБ + 12 ГБ ОЗУ зазвичай продається за ціною близько $700, а окремі продавці пропонують її ще дешевше.

Смартфон оснащений Snapdragon 8 Gen 5, екраном із частотою оновлення 165 Гц та величезним акумулятором на 7400 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт. Виробник також обіцяє 4 роки оновлень Android і 6 років патчів безпеки. Однак з покупкою варто поквапитися: OnePlus припиняє діяльність на західних ринках, тому доступність пристрою може знижуватися.

Redmagic 11S Pro для мобільних ігор

Якщо смартфон потрібен насамперед для ігор, експерти рекомендують Redmagic 11S Pro. Головна особливість пристрою – активна система охолодження з вбудованим вентилятором, яка допомагає підтримувати стабільну продуктивність під час тривалих ігрових сесій.

За ціною $800 це один із найцікавіших варіантів для мобільного геймінгу. До нього можна підключити сторонній контролер і фактично перетворити телефон на портативну ігрову консоль. Відгуки власників та оглядачів сходяться в одному: якщо потрібен саме Android-смартфон для ігор, Redmagic залишається одним із найкращих варіантів на ринку.

Раніше користувачі Android назвали свої улюблені смартфони у 2026 році. До першої трійки потрапили пристрої Xiaomi, Redmi та Huawei.

Експерт Android Police обрав смартфон за 200 доларів, якого більшості вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалу автономну роботу, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

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