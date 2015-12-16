Порошенко привіз в Брюссель нові докази невиконання Росією Мінських домовленостей
20:45, 16 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що привіз на міні-саміт в Брюссель нові докази невиконання Росією Мінських домовленостей: це і поставки зброї, і поставки військ на територію України.
Президент України Петро Порошенко / Фото УНIАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.
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«Щодо встановлення дискусії між членами ЄС щодо продовження санкцій проти Росії, я привіз ще більше доказів невиконання Росією Мінських домовленостей, це і поставки зброї, і поставки військ на територію України», - зазначив він.
Нагадаємо, Порошенко розпочав свій дводенний робочий візит у Бельгію.
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