Порошенко привіз в Брюссель нові докази невиконання Росією Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на спільній прес-конференції з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером сьогодні у Брюсселі.

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«Щодо встановлення дискусії між членами ЄС щодо продовження санкцій проти Росії, я привіз ще більше доказів невиконання Росією Мінських домовленостей, це і поставки зброї, і поставки військ на територію України», - зазначив він.

Нагадаємо, Порошенко розпочав свій дводенний робочий візит у Бельгію.