Генпрокуратура спростовує Гольдфарба

Генеральна прокуратура України заявляє, що свідчення громадянина США, які передав виконавчий директор Фонду громадських свобод Олександр ГОЛЬДФАРБ, не містять жодних об’єктивних даних про причетність голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА до замовлення на скоєння вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, 31 липня 2006 року слідчими Генеральної прокуратури України було додатково допитано як свідка О.ГОЛЬДФАРБА, який під час допиту передав задокументовані свідчення одного з громадян США. Вони не містять жодних об’єктивних даних про причетність О.МОРОЗА до замовлення на скоєння вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, на прес-конференції в Києві О.ГОЛЬДФАРБ заявив, що вчора надав у розпорядження Генеральної прокуратури України покази свідка, який стверджує, що вбивство Г.Гонгадзе начебто було здійснено на замовлення нинішнього голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА в змові з головою російської фінансово-промислової структури “Альфа-груп” Михайлом ФРІДМАНОМ.