Шуфрич називає умови створення коаліції з Нашою Україною

Нардеп-регіонал Нестір Шуфрич «дуже сумнівається» в можливості створення у Верховній Раді коаліції Партії регіонів і Нашої України – Народної Самооборони і Блоку Литвина. Про це депутат заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Я – не учасник переговорів і консультацій по створенню нової конфігурації коаліції. Що стосується блоку Литвина, то ми вже були з ними в одній коаліції в парламенті IV скликання, - сказав Шуфрич. - Що стосується вислову Ю.Мірошниченка про ідеологічну близькість ПР і НУ, то в моєму розумінні це означає, що «Наша Україна» відмовилася від ідеї вступу України в НАТО, підтримала думку про необхідність надання російській мові статусу другої державної, відмовилася від ідеї уселенського визнання голодомору в Україні, я вже не говорю про Шухевича і УПА».

«Я міг би назвати ще цілий ряд принципових питань, де у нас не збігалися ідеологічні погляди з «Нашою Україною», але якщо хоча б те, що я сказав, НУ визнає, то тоді можна буде про щось говорити...» - заявив депутат від ПР. Разом з тим Шуфрич підкреслив, що «ще однією неодмінною умовою створення будь-яких нових коаліцій, повинно бути - кандидатура Прем`єр-міністра від партії Регіонів - В.Ф.Януковича, тому що нічого іншого пояснити (виборцям – ред.) буде неможливо».