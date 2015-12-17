Єврокомісія обіцяє доповідь щодо візового режиму з Україною "в найближчий час", але не 18 грудня

Про це у четвер в Брюсселі повідомила речник Єврокомісії Наташа Бертауд, передає власний кореспондент УНІАН.

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За словами Бертауд, до кінця року ЄК оприлюднить три доповіді щодо лібералізації візового режиму: для України, Грузії та Косово. "Зараз ми на завершальній стадії по всім цим доповідям, і вони будутьпредставлені до кінця року. Я не можу на цьому етапі дати більш конкретний час, але ми впевнені, що ми представимо їх найближчим часом", - запевнила речник ЄК.