Єврокомісія обіцяє доповідь щодо візового режиму з Україною "в найближчий час", але не 18 грудня
14:03, 17 грудня 2015Політика
960 0
У Європейській комісії не підтверджують, що 18 грудня буде оприлюднено доповіді щодо виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму, але обіцяють це зробити найближчим часом.
REUTERS
Про це у четвер в Брюсселі повідомила речник Єврокомісії Наташа Бертауд, передає власний кореспондент УНІАН.
Читайте такожЄврокомісія виконає свої зобов'язання щодо безвізового режиму в разі, якщо Україна виконає свої - президент ЄК Юнкер
За словами Бертауд, до кінця року ЄК оприлюднить три доповіді щодо лібералізації візового режиму: для України, Грузії та Косово. "Зараз ми на завершальній стадії по всім цим доповідям, і вони будутьпредставлені до кінця року. Я не можу на цьому етапі дати більш конкретний час, але ми впевнені, що ми представимо їх найближчим часом", - запевнила речник ЄК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter