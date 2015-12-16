Юнкер: 21 грудня - останній шанс для України і Росії домовитися щодо ЗВТ Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив у середу в Брюсселі перед початком засідання міні-саміту Україна - ЄС за участю керівництва Європейського Союзу та України.

Юнкер запевнив, що Єврокомісія підтримує Україну в той час, як Україна продовжує шлях реформ.

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"Як вам відомо, поглиблена і всеосяжна зона вільної торгівлі між Україною та ЄС має запрацювати з 1 січня 2016 року. Це - можливість для нашого торгового обміну, для створення робочих місць. Разом з українською владою ми задіяні в консультаціях з Росією. Деякий прогрес був досягнутий, але не всі розбіжності були вирішені. 21 грудня відбудеться зустріч у Брюсселі, і це - останній шанс знайти спільне рішення. Всі сторони повинні сісти за стіл в дусі пошуку спільного рішення", - сказав президент ЄК.

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