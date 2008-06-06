НУ-НС ставить під сумнів українське громадянство Юрія Бута

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) просить правоохоронні органи перевірити інформацію щодо законності отримання депутатом Юрієм БУТОМ українського громадянства і щодо його можливої співпраці з ФСБ.

Як повідомив Українській правді Р.ЗВАРИЧ, відповідні депутатські звернення він направив до Генпрокуратури та Служби безпеки України.

"Прошу невідкладно здійснити перевірку інформації про законність отримання БУТОМ Юрієм Анатолійовичем у 2002 році громадянства України та відсутність у нього громадянства Російської Федерації", - йдеться у зверненнях.

Також він просить "невідкладно здійснити перевірку інформації про співробітництво Ю.БУТА з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони Росії та ФСБ Російської Федерації".

Також Р.ЗВАРИЧ повідомив інтернет-виданню, що у депутатів "є підстави вважати, що БУТ отримав громадянство України, не позбувшись громадянства Російської Федерації".

"Крім того, по окремому епізоду є підстави сумніватися, чи пан БУТ колись не співпрацював, або досі не співпрацює з ФСБ", - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, якщо в ході перевірки підвередиться, що Ю.БУТ отримав українське громадянство, не позбувшись російського, це стане "залізною підставою" для позбавлення його громадянства України, що, в свою чергу, є підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

Разом з тим Р.ЗВАРИЧ додав, що фракція пропонує депутату скласти свої повноваження добровільно. "Такий крок буде хоч трішечки чесним, бо на такий удар, який ми отримали в спину від такого падлюки, ми не сподівалися", - зазначив депутат.

Відповідаючи на запитання, що буде, якщо Ю.БУТ відмовиться написати заяву про складання повноважень, Р.ЗВАРИЧ заявив: "Я можу сказати тільки одне, щоб не входити у подробиці. Я йому зроблю життя в парламенті дуже непростим".

За його словами, фракція скерує лист на ім`я керівника апарату ВР з проханням "знайти інше місце перебування для цього депутата".

"Якщо він сидітиме в сесійній залі між депутатами нашої фракції, я не можу гарантувати, що йому там буде весело", - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

Як повідомила прес-служба фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, фракція НУ-НС зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про відкликання депутата Ю.БУТА зі складу Комітету з питань правосуддя.