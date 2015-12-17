Путін сьогодні вперше публічно підтвердив наявність російських військ на Донбасі - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

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«Я поінформував пана Столтенберга про чисельність російського угруповання окупаційних військ на сході країни», - зазначив він.

«Сьогодні президент РФ вперше публічно підтвердив наявність військ РФ на окупованому сході», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, на прес-конференції у Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яке стосувалося введення російських кадрових військових на Донбас, Путін визнав, що Росія відправила на схід України людей для «вирішення певних питань, зокрема у військовій сфері».

«Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю», - сказав Путін.