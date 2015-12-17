Путін сьогодні вперше публічно підтвердив наявність російських військ на Донбасі - Порошенко
Президент Петро Порошенко заявляє, що сьогодні президент РФ Володимир Путін вперше публічно підтвердив наявність російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.
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«Я поінформував пана Столтенберга про чисельність російського угруповання окупаційних військ на сході країни», - зазначив він.
«Сьогодні президент РФ вперше публічно підтвердив наявність військ РФ на окупованому сході», - додав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, на прес-конференції у Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, яке стосувалося введення російських кадрових військових на Донбас, Путін визнав, що Росія відправила на схід України людей для «вирішення певних питань, зокрема у військовій сфері».
«Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю», - сказав Путін.