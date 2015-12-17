Путін: Можливий обмін Єрофєєва і Александрова затриманих українців повинен бути рівноцінним

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав на щорічній великій прес-конференції, відповідаючи на питання про те, чи збирається РФ міняти незаконно затриманих українських громадян Надію Савченко, Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Станіслава Клиха і багатьох інших на затриманих силами АТО в Луганській області російських спецназівців Єрофеєва і Александрова.

«Ви назвали там двох-трьох осіб... що ви їх пропонуєте міняти... А потім почали довгий список, на кого ви їх хочете обміняти. Обмін має бути рівноцінним», - заявив Путін.

Він зазначив, що це питання необхідно спокійно обговорити з українською владою, і «продовжити те, на чому ми завжди наполягали, і те, що пропонує президент України, – потрібно звільняти людей, яких тримають як з однієї сторони так і з іншої».

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Путін заявив, що перш за все це стосується людей з Донбасу і військовослужбовців, затриманих на сході України.

«Обмін має бути рівноцінним», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій у Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

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Наприкінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. Наразі Голосіївський райсуд Києва розглядає справу проти них.

На початку грудня 2015 р. один з адвокатів української льотчиці, народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін відвідав Київ для вивчення перспектив обміну його підзахисної. За даними адвоката, влада РФ хотіли б обміняти Савченко вигідно для себе, наприклад, на зняття санкцій.

За даними МЗС України, у в'язницях Росії перебувають 11 громадян України, яких Київ вважає політичними в'язнями.