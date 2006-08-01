Явлінський вбачає в політиці Путіна комплекси й рештки радянського мислення

Російський ліберал, лідер партії „Яблуко” Григорій Явлінський пояснює політику Кремля щодо України “короткочасними політичними комплексами”, які є “рештками радянського мислення”.

В інтерв’ю газеті “Україна молода” за 1 серпня 2006 року він сказав, що у Кремля викликає певне засмучення те, що доля “постпомаранчевої” України “вже ніколи не буде вирішуватися лише в Москві, вона тепер буде вирішуватися у Києві, значною мірою в Брюсселі, почасти і в Москві, але вже не лише там”.

На думку Г.Явлінського, незважаючи на політичне роздоріжжя, українська ситуація все одно здоровіша, ніж російська, “хоча українцям не вдалося роз’єднати бізнес та політику”. А саме це, за його словами, мало б стати запорукою успіху.

Г.Явлінський зазначив, що хоч він не може виступати від імені російського керівництва, проте вважає, що об’єктивно Росія “зацікавлена у заможній, успішній Україні з високим рівнем життя і низьким рівнем злочинності, з добрими демографічними показниками”.

“Росія об’єктивно зацікавлена, - продовжив він, - аби Україна ставала дедалі ближчою до Європи, зацікавлена у найліпших стосунках з Україною, в інтересах самої Росії ставати ближчою до Європи”.

Проте, на думку Г. Явлінського, у Росії не відбулося зміна еліти, “тож нинішню еліту складають комсомольці 60–70 років, вони при владі хочуть провадити політику обмеженого суверенітету щодо України”. Російський політик зазначив, що “хочеться вірити, що ці комплекси Росія “переросте”.

Г.Явлінський вважає, що Помаранчева революція була кроком уперед і кроком незворотнім, “але є проблеми в ефективності використання ситуації, нині все залежить від того, скільки у Президента сил, самостійності, послідовності й чіткості”.

“Газову кризу” Г.Явлінський вважає не економічною, а політичною ситуацією. На його думку, “це не було обговорення ціни на газ, це було обговорення політичного питання про суверенітет України”.