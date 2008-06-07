Кличко не відмовиться очолити Київраду

Екс-кандидат на пост мера Києва Віталій КЛИЧКО не виключає, що може очолити Київраду.

Про це він сказав у коментарі «Дзеркалу тижня» № 21 від 7 - 13 червня 2008.

«Ми ведемо переговори з усіма без винятку політичними силами, і якщо депутати довірять мені цей відповідальний пост - доведеться виправдати виявлену довіру», - зазначив В.КЛИЧКО, відповідаючи на запитання журналіста.

При цьому фракція Блоку Кличка в Київраді не збирається вести переговори з Блоком Черновецького, а сподівається на підтримку БЮТ та інших, відносно невеликих фракцій.

«Ми чудово розуміємо, що коли за КЛИЧКА голосуватимуть ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і ГАК, то через місяць, у разі, м’яко кажучи, розбіжностей в позиціях він втратить свій пост. Нам потрібні голоси демократів - БЮТу - насамперед. Потім ПИЛИПИШИН і Блок Катеринчука», - заявив начальник виборчого штабу Блоку Кличка, депутат Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ.

Про можливу підтримку кандидатури Віталія КЛИЧКА на пост голови Київради в коментарі газеті вже заявив лідер Блоку Катеринчука в Київраді Олексій РЄЗНИКОВ.