Немиря обговорив з МВФ надання фінансової допомоги Україні

У рамках участі делегації України на зборах регіональної групи країн-членів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які проходять з 6 по 8 червня ц.р. в Амстердамі, відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра України Григорія НЕМИРІ з Керуючим директором МВФ Домінік СТРОС-КАНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-слубі Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі було обговорено широке коло питань, пов’язаних з подальшою стратегією надання фінансової допомоги Україні з боку міжнародних фінансових інституцій. Сторони відзначили успішність співпраці між МВФ та Україною, спрямованої на прискорення процесів реформування української економіки, стимулювання підприємницької активності, впровадження нових технологій у виробництво, що у свою чергу сприятиме інноваційному оновленню провідних галузей української економіки.

Г.НЕМИРЯ поінформував Керуючого директора МВФ про заходи, що здійснює уряд та НБУ для подолання інфляційних процесів, які спостерігаються останнім часом на фінансовому ринку України. Сторони також обговорили очікуваний розвиток ситуації на світових фінансових ринках, висловили занепокоєння тенденцією до зростання цін на енергоносії та основні продукти харчування у світі, що спричиняє фінансову нестабільність.

Співрозмовники домовились продовжити обговорення питань, що становлять обопільний інтерес під час запланованого на початок липня візиту Керуючого директора МВФ в Україну. У зустрічі також взяв участь Голова НБУ, керуючий від України в МВФ Володиимир СТЕЛЬМАХ.