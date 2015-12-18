Адвокати підозрюваного у справі Корбана Михайла Кошляка заявили про його зникнення з ізолятора СБУ

Згідно із заявою адвоката Євгена Солодка, 16 грудня його колега Леонід Берюлін намагався зустрітися зі своїм підзахисним в ІТТ, але йому відмовилися видати Михайла Кошляка, пояснивши, що його в ізоляторі немає і де він – невідомо. Усі спроби захисників дізнатися про місце перебування Кошляка були марними.

«Ми не виключаємо найгіршого варіанту розвитку подій, оскільки на наші запитання ніхто не відповідає. Слідчий не бере слухавки або скидає дзвінок. Взагалі нічого не говорять. Тобто, людина зникла з ізолятора Служби безпеки. Нам не видали Кошляка, але при цьому сказали, що його в них немає», – повідомив Євген Солодко.

Нагадаємо, президента Дніпропетровської федерації дзюдо Михайла Кошляка затримали 31 жовтня 2015 року у справі лідера УКРОПу Геннадія Корбана. 8 грудня Печерський райсуд Києва залишив його під вартою, відхиливши клопотання захисту про зміну запобіжного заходу. За словами адвокатів, Кошляк потребував медичного обстеження: він живе з однією ниркою і стан його здоров'я погіршився.