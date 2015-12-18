Порошенко ініціює позбавлення депутатів мандата за три прогули

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у відповіді на електронну петицію на сайті глави держави (№№22/000248-епза). У петиції пропонується за 3 пропуски (без поважних причин) пленарних засідань знімати мандат з депутата.

Порошенко зазначив: «Я звернувся до голови Конституційної комісії, голови Верховної Ради України В. Гройсмана з проханням на засіданні робочої групи Конституційної комісії з питань організації державної влади та децентралізації розглянути питання про внесення зміни до статті 81 Конституції України щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України у разі його відсутності без поважних причин на трьох пленарних засіданнях Верховної Ради України протягом однієї чергової сесії».

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Порошенко зазначає, що "реалізація порушеної в електронній петиції проблеми лежить виключно у конституційній площині".

Підтримали петицією своїми підписами 27103 особи.