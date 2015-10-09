Гройсман обіцяє посилити відповідальність депутатів за прогули засідань Ради

Як повідомили у прес-службі ВР, за підсумками пленарного тижня Гройсман зазначив, що йому незрозуміло, навіщо депутат обирається до парламенту, якщо він не має бажання працювати.

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"Як не соромно дивитися людям в очі, коли ти не ходиш взагалі на роботу? Я не збираюся з цим миритися. Вважаю, що треба підвищувати роль керівників фракцій, - вони мають нести відповідальність за тих, хто дозволяє собі нехтувати елементарними речами", - заявив голова Верховної Ради.

"Має бути повноцінний робочий день, повноцінна участь у засіданні Верховної Ради, повноцінна участь у законодавчому процесі, роботі комітетів",- додав Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, ВР на сьогоднішньому засіданні не змогла ухвалити жодного рішення через відсутність у сесійній залі значної кількості народних депутатів. Зокрема, "сигнальні" голосування для визначення кількості депутатів у залі показували, що їх менше 200, а для результативного голосування необхідно мінімум 226.

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Під кінець засідання, яке було продовжене на 35 хвилин, у сесійній залі було близько 10 депутатів.

Наступне засідання парламенту має відбутися 3 листопада.