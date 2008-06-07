Сенатор Барак Обама подякував Хіларі Клінтон за підтримку своєї кандидатури на посаду президента США.

"Звісно, я дуже радий і маю для себе за честь здобути підтримку сенатора Клінтон", - йдеться в заяві кандидата в президенти, яку він поширив після того, як Клінтон офіційно оголосила про свій вихід з гонки і заявила про підтримку кандидатури Обами.

"Я віддаю їй сьогодні шану за доблесну й історичну кампанію, яку вона провела. Вона зламала бар`єри від імені моїх дочок і решти всіх жінок, які тепер знають, що у їх мрії немає меж", - цитує Обаму РІА "Новости".

Він висловив також упевненість в тому, що Клінтон продовжить боротьбу за справу Демократичної партії.

"Наша країна і наша партія стали сильнішими, завдяки роботі, яку вона вела ціле своє життя, і я став кращий як кандидат, маючи честь змагатися з нею під час кампанії", - наголосив сенатор, додавши, що "сенатор Клінтон як ніхто інший знає, наскільки відчайдушно Америка і американці потребують змін", і що "вона (Клінтон) буде в перших рядах цієї боротьби цією осені і в наступні роки".