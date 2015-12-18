Сайт Єврокомісії офіційно опублікував звіт про безвізовий режим з Україною

Звіт Єврокомісії буде спрямований Європейській раді та Європейському парламенту і на основі цього документа вони повинні ухвалити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною, передає "ЄвроПравда".

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Незважаючи на те, що звіт констатує виконання Україною всіх вимог ПДВЛ, у ньому побічно визнається, що Україна ще не завершила виконання деяких пунктів плану в частині боротьби з корупцією.

Однак Єврокомісія погодилася запустити процес скасування віз, не чекаючи, коли Україна завершить виконання цих пунктів, посилаючись на обіцянку української влади завершити цю роботу.

Шостий звіт Єврокомісії щодо виконання Україною Плану дій з візової лібералізації передбачає рекомендацію ЄС про скасування віз для громадян України без будь-яких попередніх умов для цього.

Зокрема, президент і прем'єр-міністр України надали ЄС гарантії завершення в I кварталі 2016 року:

- ефективного запуску Національного антикорупційного бюро;

- формування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, змінивши закон про прокуратуру;

- остаточного створення та початку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції;

- внесення змін у закон про Агентство з повернення активів, а також законів про спецконфискацію і арешт майна;

- внесення змін до держбюджету, де буде передбачено фінансування згаданих органів.

В той же час пропозиція Раді ЄС про скасування віз надійде ще до виконання Україною цих зобов'язань, які, за домовленістю з ЄК, Київ взяв на себе самостійно.

Нагадаємо, Європейська комісія у п'ятницю остаточно прийняла шостий звіт щодо виконання Україною вимог Плану дій візової лібералізації.