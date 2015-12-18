Екс-голова Пентагону: США не проявили себе як світовий лідер у питанні України

Про це виданню Foreign Policy розповів колишній міністр оборони США Чак Гейґел.

За словами Чака Гейґела у 2014-му в ході нарад у Радбезі США, які припали на час запеклих боїв ЗСУ із про-російськими сепаратистами, він наполягав на тому, що США мають уникати прямої конфронтації із Росією та лишати відкритими канали комунікації із її військовими, проте закликав адміністрацію Барака Обаму якнайшвидше надати Україні засоби зв'язку та нелетальне озброєння, передає Голос Америки.

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“Я зауважував, що США мають надавати українцям більше несмертельних озброєнь, ніж вони надавати на той час, та робити це значно швидше. Нам треба було пам'ятати, що ми виступаємо у ролі глобального лідера. Весь світ, включно з нашими партнерами по НАТО, слідкував за нашою реакцією у даній ситуації, - наводить слова екс-міністра Foreign Policy.

“Я думаю ми повинні були і могли зробити більше", - заявив колишній голова Пентагону.

Гейґел зайняв посаду міністра оборони США у січні 2013-го року. Вважалося, що його завданням на посаді буде нагляд за скороченням численних програм міністерства. Його призначення фактично "продавив" через Конгрес Білий дім, а сам Гейґел не отримав під час процесу призначення підтримки від колег по республіканській партії. Він пішов з посади листопаді 2014-го року на фоні конфліктів із Адміністрацією Обами та його радниками.