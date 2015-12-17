Президент анонсує підписання кількох документів з НАТО, що підсилять обороноздатність України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сьогодні у Брюсселі.

Порошенко переконаний, що після реалізації заходів у рамках Дорожньої карти з оборонно-технічного співробітництва між Україною та НАТО, яка була підписана сьогодні у Брюсселі, Україна матиме суттєве зростання підтримки Альянсу.

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«Ми плануємо підписати ще кілька документів, які спрямовані на підсилення обороноздатності України», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 грудня, у рамках відвідування президентом України штаб-квартири Північноатлантичного альянсу у Брюсселі було підписано Дорожню карту з оборонно-технічного співробітництва між Україною та НАТО.

Документ визначає основні заходи співробітництва в інтересах розвитку спроможностей України у сфері озброєння та військової техніки, досягнення взаємосумісності із силами НАТО у цій галузі, а також надання допомоги Україні щодо переходу на технічні стандарти Альянсу.