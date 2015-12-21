В ході спецоперації СБУ в Авдіївці затримано 100 осіб, серед них знайшли 3 диверсантів

Про це розповів в ефірі телеканалу "112. Україна" радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"В Авдіївці Донецької області поблизу лінії зіткнення представниками МВС, Міноборони, а також співробітниками СБУ були проведені профілактичні, протидиверсійні і антидиверсійні дії. Були відпрацьовані місця можливого знаходження бойовиків і членів незаконних військових формувань. У результаті заходу було затримано близько 100 осіб, серед них 3 особи підозрюються у незаконній діяльності складі диверсійно-розвідувальних груп. Також одна людина підозрюється в причетності до діяльності іноземної спецслужби", - сказав він.

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За його словами, подібні спецоперації будуть проходити "в тих місцях, де це необхідно".

"Ми робимо все, щоб профілактичні дії мали результат", - додав він.

Тандіт зазначив, що у затриманих в результаті операції було вилучено незаконну зброю, з ними проведені співбесіди й "певні заходи".

"Більшість цих людей відпущені після цих заходів. Затримано декілька осіб, про яких я вже сказав. Звичайно, щодо їх затримання буде відкрито кримінальне провадження", - пояснив він.