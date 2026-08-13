У МЗС Росії відреагували на нові пропозиції України щодо мирного процесу

За словами Рябкова, США не передали Росії нові пропозиції України.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москві нібито нічого не відомо про нові пропозиції щодо мирного процесу, які Україна передала США. Його слова цитують росЗМІ.

На пряме запитання журналістів щодо отримання мирних пропозицій від американської сторони Рябков дав негативну відповідь. Також він додав, що Москва нічого не знає про ці пропозиції.

Крім того, Рябков заявив, що питання можливого приїзду до Москви спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера "залишається на порядку денному". За його словами, Росія готова оперативно організувати цей візит.

Відео дня

Україна передала США нові пропозиції щодо припинення війни

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала американським переговірникам пропозиції щодо плану припинення війни з РФ. Він зазначив, що США можуть допомогти зміцнити українську оборону, насамперед у сфері протиповітряної оборони, та чинити тиск на Росію.

За словами Зеленського, українська розвідка має докази того, що РФ скористається своїми вересневими "псевдовиборами", щоб оголосити нову мобілізацію з метою поповнення бойового складу.

Вас також можуть зацікавити такі новини: