Шосту годину триває зустріч Ющенка з Януковичем

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ почалася приблизно о 14 годині дня і триває досі.

Як передає кореспондент УНІАН, протягом цього часу прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА двічі анонсував закінчення зустрічі, однак потім виявлялося, що це були лише технічні перерви, після яких зустріч поновлювалась.

За неофіційною інформацією, заключне засідання круглого столу, проведення якого планувалося на сьогодні, мало розпочатися ще о 17.15, однак, за даними неофіційних джерел, цей захід може розпочатися о 22 годині.

Як анонсувалося раніше, після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ Президент має провести зустріч ще з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і лідером фракції Комуністичної партії України Петром СИМОНЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 серпня, В.ЮЩЕНКО провів консультації з керівництвом блоку «Наша Україна» та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО щодо можливості розпуску Верховної Ради.