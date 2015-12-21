Гройсман допускає позачергові засідання ВР перед Новим роком для роботи над бюджетом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання погоджувальної ради парламенту.

Гройсман зазначив, що до кінця року залишився всього один пленарний тиждень. За його словами, перед тим, як будуть розглядатися пов'язані з бюджетом питання, на розгляд буде внесено два проекти постанов про те, «що ми з 22 по 25 (грудня - УНІАН) повинні їх розглянути».

Читайте такожЯценюк упевнений, що Верховна Рада ухвалить держбюджет на 2016 рік

«Якщо ми будемо бачити, що 24 або 25 ми не встигаємо, тоді парламент може прийняти додаткове рішення, - продовжити нашу роботу на день, на два, на три. Але це ми будемо знати тільки в п'ятницю», - сказав голова парламенту.

Він закликав підтримати проекти постанов про особливості розгляду питання про прийняття держбюджету.

Читайте такожЯценюк заявив, що готовий до повного компромісу з парламентом щодо податкової реформи